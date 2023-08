Tim Schaecker ist wieder single 👀

Seine Ex-Freundin Claudia Tihan hat in den Kommentaren unter ihrem Insta-Post einiges klargestellt.

Im Oktober hatten der Elevator Boy und die Influencerin ihre Beziehung ├Âffentlich gemacht - auf Claudias Instagram-Account. Den Post dazu hat sie mittlerweile gel├Âscht.

"Single and ready to mingle"

Auf die Frage eines Fans, ob er ihren Post mit der Caption "­čöô" als Breakup-Announcement verstehen soll, antwortet Claudia nur: "Single and ready to mingle" - also "single und bereit, neue Menschen kennenzulernen". Weiter geht's mit Statements, wie:

Fernbeziehungen sind hart, aber sie sind noch h├Ąrter mit jemandem, der sich keine M├╝he gibt und nicht bereit ist, sich Zeit zu nehmen. Das ist der Grund, warum wir nicht mehr zusammen sind.

Andererseits schreibt sie auch, dass die beiden noch viel Liebe f├╝reinander ├╝brig h├Ątten und auch nichts Schlimmes vorgefallen sei. Eines der Hauptprobleme scheint aber zu sein, dass Tim sich nur wenig mit ihr auf seinen Accounts gezeigt hat. Ein Fan schreibt: "Ich dachte mir immer, dass du jemanden verdienst, der sich nicht daf├╝r sch├Ąmt, Bilder von dir zu posten."

Hier siehst du den Post: