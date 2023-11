Taucht Timothée Chalamet bald in DIESEM Game auf?

Ein mysteriöser Besuch in einer Produktionsfirma deutet auf einen möglichen Auftritt im Game Death Stranding 2 hin.

Er und Regisseur Hideo Kojima hingen zusammen im Entwicklungsbüro von Kojima Productions ab. Eine endgültige Bestätigung gibt es noch nicht, aber das Treffen könnte ein Auftritt im kommenden Spiel DS2 oder sogar eine Rolle in der Verfilmung bedeuten. Auf einigen Fotos posierten die Beiden mit einer Statue des Kojima-Productions-Maskottchens Ludens.

With Timothée. pic.twitter.com/pmTmw49XzR

Wird Timothée der nächste Gaststar in der Death-Stranding-Reihe?

Wenn Timothée Chalamet in DS2 zu sehen sein wird, dann wahrscheinlich nur in einer Nebenrolle, da er bisher nicht als Teil der Besetzung angekündigt wurde. Im ersten Spiel gab es Gastauftritte von Conan O'Brien und Geoff Keighley, dem Moderator der Game Awards. Dass ein Death-Stranding-Film in Arbeit ist, gilt als safe.

