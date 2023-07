38 Grad gemessen: Das tun BW und RLP 🌡️☀️

Am Sonntag wurden in Baden-W├╝rttemberg 38 Grad gemessen. Damit war es der bisher hei├česte Tag des Jahres.

Durch den Klimawandel gibt es auch in Baden-W├╝rttemberg und Rheinland-Pfalz immer mehr Hitzewellen. Gerade in den Gro├čst├Ądten, wo sich die Hitze am meisten staut, bekommt man das zu sp├╝ren. Laut dem Deutschen-Wetterdienst (DWD) wurden am Sonntag im baden-w├╝rttembergischen Wagh├Ąusel-Kirrlach bei Karlsruhe satte 38,0 Grad im Schatten gemessen - ein Rekordwert f├╝r das Jahr 2023 in Deutschland! ­čąÁ

Im heutigen Thema des Tages geht es ebenfalls um die anstehende Hitzewelle, ihre Ursachen und welche Temperaturen wo zu erwarten sind.

Abk├╝hlen in Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe

Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe haben jetzt "K├╝hle Karten" entwickelt, auf denen die k├╝hlsten Spots der St├Ądte zu finden sind.

Auf den "K├╝hlen Karten" sind zum Beispiel Kirchen, G├Ąrten und Eisdielen eingezeichnet. Dazu kommen Orte im Freien, die k├╝hler sind und zum Beispiel am Wasser liegen. Aber auch Spots, an denen man kostenlos an Trinkwasser kommt, sind darauf zu finden.

Was tut sich in Rheinland-Pfalz?

Mainz geh├Âre wegen seiner Lage und der dichten Bebauung zu den am meisten von der Hitze belasteten St├Ądten. Das hat die Stadt mitgeteilt. Einen offiziellen Hitzeaktionsplan gibt es bisher nicht. Aber auf der Webseite der Landeshauptstadt gibt's Tipps zum Umgang mit Hitze.

Die meisten Hitzetage in Deutschland hat Speyer, das zeigt eine Auswertung von Daten des Deutschen Wetterdienstes. Auch hier gibt es einen Stadtplan f├╝r hei├če Tage. Au├čerdem soll sich durch die Gestaltung der Stadt was tun: Die Stadt habe sich zum Ziel gesetzt, die Innenstadt anzupassen und sie lebenswerter zu gestalten, so Oberb├╝rgermeisterin Stefanie Seiler.