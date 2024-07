Am Samstagabend ist ein 28-Jähriger am Baggersee in Linkenheim-Hochstetten im Kreis Karlsruhe ertrunken.

Zeugen hatten gesehen, wie der Mann ins Wasser ging und nicht mehr auftauchte. Die gerufenen Rettungskräfte haben ihn dann unter Wasser gefunden, aber nicht mehr wiederbeleben können. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Einen Selbstmord schließen die Beamten aus. Diese Tipps hat die DLRG, damit du in Baggerseen sicherer schwimmst: Nie in unbekannte Gewässer springen, sondern nur an ausgewiesenen Bereichen.

Baggerseen sind im Frühsommer kalt. Das Bad kann zu Unterkühlung und Krämpfen führen und lebensgefährlich werden.

Nimm lieber vor dem Baden eine kühle Dusche und gehe langsam ins Wasser, damit sich dein Körper an die Temperatur gewöhnen kann.

langsam ins Wasser, damit sich dein Körper an die Temperatur gewöhnen kann. Die eigene Schwimmleistung kritisch einschätzen und nicht übermütig sein. Mehr News aus Karlsruhe findest du hier: Karlsruhe Mysteriöse Plakate in Karlsruhe: Was steckt dahinter? Überall in Karlsruhe hängen weißen Plakate. Keiner weiß, wo sie herkommen. Die Polizei ermittelt jetzt. 13:00 Uhr DASDING DASDING