Tödlicher Unfall bei Motorradrennen

Bei einem Sandbahnrennen in Herxheim ist ein 41 Jahre alter Beifahrer ums Leben gekommen. Das Rennen wurde abgebrochen.

Beim Sandbahnrennen im Waldstadion Herxheim rasen die Motorradfahrer mit bis 150 km/h über die Strecke. Es gab einen Unfall, weil zwei Fahrer die Kontrolle über ihr Motorrad mit Seitenwagen verloren hatten. Sie fuhren ungebremst in einen Holzzaun. Der Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auf der Rennbahn wurde die deutsche Langbahnmeisterschaft Solo- und Seitenwagen ausgetragen. Das Rennen wurde nach dem Unfall abgebrochen.

Keine Bremsen

Die Motorräder haben keine Bremsen. Um langsamer zu werden, geht man vom Gas und lässt die Maschine ausrollen. Das letzte Mal gab es 1990 einen tödlichen Unfall auf der Rennbahn in Herxheim.