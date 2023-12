Tom Holland kommt als Spider Man zurück - unter dieser Bedingung!

Gerade wird verhandelt, ob Tom Holland für einen vierten Solofilm in das Spider-Man-Kostüm zurückkehren wird.

Tobey Maguire, Andrew Garfield oder doch wieder Tom? Im Gespräch für einen neuen Teil ist er auf alle Fälle - das hat er bei einer Pressekonferenz bestätigt. Für ihn ist aber auch klar: Er will nicht nur einen neuen Film machen, einfach um einen neuen Film zu machen. Er sagt: "Das Projekt muss etwas sein, das der Figur würdig ist."

Ob wir einen Weg finden werden, der der Figur gerecht wird, das ist aber eine andere Frage. Meine Loyalität gegenüber der Figur des Spider-Man ist enorm.

Zum letzten Mal hat er Spider Man 2021 in "Spider-Man: No Way Home" gespielt.

Seit über einem Jahr trinkt Tom Holland keinen Alkohol mehr. Jetzt erzählt er, was das mit ihm gemacht hat: