Lebenslange Haft für Amokfahrer in Trier

Der Prozess wurde wegen eines Rechtsfehlers neu aufgerollt. Die Strafe ist am Ende gleich geblieben.

Der angeklagte Amokfahrer wurde am Montag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er ist schuldig wegen:

Sechsfachen Mordes, mehrfachen versuchten Mordes und mehrfachen versuchten Totschlags.

Außerdem wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Der Amokfahrer muss in eine geschlossene psychiatrische Klinik.

Er leide an einer paranoiden Schizophrenie mit Wahnvorstellungen, deshalb sei er laut psychiatrischem Gutachten vermindert schuldfähig. Zur Tatzeit sei er aber nicht schuldunfähig gewesen.

Trier: Urteil im Prozess um Amokfahrt Dauer 0:30 min Trier: Urteil im Prozess um Amokfahrt

Amokfahrer in Trier: das ist passiert

Er war am 1. Dezember 2020 mit einem Auto durch die Fußgängerzone in Trier gerast und hat gezielt Leute angefahren. Fünf Menschen sind vor Ort gestorben, Dutzende wurden verletzt und traumatisiert. Ein weiterer starb circa elf Monate später. Ende Februar 2024 gab es noch ein Todesopfer - ein Mann starb an seinen schweren Verletzungen.

Weswegen der Prozess neu aufgerollt wurde, erfährst du hier: