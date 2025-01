Trump verkündet Mega-KI-Projekt: Das steckt hinter "Stargate"!

Donald Trump will die USA zu einer KI-Supermacht machen. Was er plant und warum auch davor gewarnt wird - hier checken.

Trump hat angekündigt, dass der ChatGPT-Entwickler OpenAI, der Software-Konzern Oracle und der japanische Technologie-Konzern Softbank zusammen das Unternehmen "Stargate" gründen wollen. Das Projekt soll damit starten, dass neue Rechenzentren in Texas gebaut werden. Die werden benötigt, weil Anwendungen mit KI viel Rechenleistung brauchen.

So soll "Stargate" das Gesundheitswesen verbessern

Die Unternehmen haben angekündigt, in den nächsten vier Jahren umgerechnet rund 480 Milliarden Euro in die KI-Entwicklung zu stecken. Das Projekt soll außerdem laut Trump 100.000 Jobs in den USA schaffen. Der Fokus liegt erst einmal auf dem Bereich Medizin. Mit KI sollen zum Beispiel Patientendaten ausgewertet und so das Gesundheitswesen verbessert werden.

Deshalb gibt es Kritik an "Stargate"