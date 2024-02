Trymacs, ViscaBarca und unsympathischTV sind jetzt Fußball-Investoren ⚽

Die drei Online-Stars haben in den dänischen Zweitligisten Aalborg BK investiert. Die Community findets uncool.

Die Pläne sind groß: Erst soll der dänische Traditionsverein, der 2009 noch in der Champions League gespielt hat, wieder in die erste Liga aufsteigen - aktuell steht Aalborg BK auf Platz zwei und damit auf einem Aufstiegsplatz. In einigen Jahren soll der Verein dann mit nachhaltiger Nachwuchsarbeit den internationalen Fußball aufmischen - mit dem Geld von Trymacs, ViscaBarca und unsympathischTV. Trymacs spricht in seinem neuen Video auch von der "Road to Champions League".

Möglich wurde der Deal über die "Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG". Dem Unternehmen gehören 20 Prozent des Vereins. Dahinter steckt der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. Laut Trymacs sollen er ViscaBarca und unsympathischTV den Verein im Bereich Marketing und Social Media beraten. Ein großes Mitspracherecht hätten sie aber nicht.

ViscaBarca: "FIFA-Managermodus in Reallife"

Das Feedback der Community auf das Projekt der drei ist eher semi. In vielen Kommentaren unter den Videos von Trymacs und ViscaBarca zum Thema hagelt es Kritik. User finden Formulierungen wie "eigener Verein" mies oder sprechen sich allgemein gegen Investoren im Fußball aus. Ein User spricht sogar von einem "Schlag in die Fresse jedes Traditionsfans".

