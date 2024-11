Wie wild soll Christian Ilzers Hoffenheim-Debüt sein? Ja!

Der neue Coach der TSG-Hoffenheim hatte einen echten Achterbahn-Einstand - mit Happy End.

Die Hoffenheimer gerieten am Samstagmittag 3x in Rückstand, um am Ende noch mit 4:3 gegen RB Leipzig zu gewinnen. Die TSG zeigte eine heftige Moral. Und in den letzten Minuten belohnte sich das Team von Christian Ilzer dann auch dafür.



Zunächst machte Adam Hložek in der 82. Minute zum dritten Mal den Ausgleich. 3:3.

In der 87. Minute war es dann der eingewechselte Jacob Bruun Larsen, der per Kopf zum 4:3-Siegtreffer für Hoffenheim einnetzte.

Happy End-Einstand für Christian Ilzer Dauer 1:07 min Happy End-Einstand für Christian Ilzer

Und wie hat Christian Ilzner sein Bundesliga-Debüt so erlebt?

Der Coach war ziemlich happy. Auf der Homepage der TSG wird er so zitiert:

Ich mag das Gesicht der Mannschaft, diese Mentalität, nach dreimaligem Rückstand immer zurückzukommen und sogar zu gewinnen. Es war viel Energie da. Es war ein emotionales Spiel, eine richtige Achterbahnfahrt, aber am Ende ein wunderschöner Tag für uns alle.

Die TSG Hoffenheim springt durch den Sieg auf Platz 13 in der Bundesliga-Tabelle.