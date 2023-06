Mega-Ehre: 2Pac bekommt Stern in Hollywood

27 Jahre nach dem Tod: Die Rap-Legende wird auf dem Walk of Fame in Los Angeles verewigt.

Am Mittwoch wurde die Sternenplakette für Tupac Shakur von seiner jüngeren Schwester in Hollywood enthüllt. Neben seiner Karriere als Rapper war er auch als Schauspieler, Aktivist und Dichter aktiv. Der US-Regisseur Allen Hughes bezeichnete 2Pac als "Symbol für Rebellion" - ähnlich wie Malcolm X und Che Guevara. 2Pac wurde 1996 in Las Vegas erschossen. Der Mord wurde nie aufgeklärt.

Tupac Shakur's star is unveiled on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/rDVcwgWr6I pic.twitter.com/bHZdm3NPv9

Neue Doku-Serie über 2Pac mit unveröffentlichtem Material

Im April erschien die Doku-Serie "Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur" über 2Pac und seine Mutter Afeni, die Aktivistin für die Black Panther war. Die Bewegung setzte sich vor allem in den 1960ern und 1970ern für die Rechte von Afroamerikanern ein. Darin wird nie veröffentlichtes Audio- und Videomaterial gezeigt. In Deutschland gibt es die Serie nicht, da sie nur auf dem US-Sender FX und Streaminganbieter Hulu verfügbar ist.