Karlsruher Sanitäter an der Front: „Du bemerkst die Drohne erst zu spät“

Notfallsanitäter Kevin hat unter Frontbeschuss Menschen geholfen. NEWSZONE erzählt er, wie der Einsatz für ihn war.

Triggerwarnung - Krieg Der Text kann belastend oder retraumatisierend sein.

Drei Wochen lang war der ausgebildete Notfallsanitäter Kevin an der ukrainischen Front bei Bachmut im Einsatz. Die fast völlig zerstörte Stadt ist seit Mai 2023 von russischen Truppen besetzt.

Schüsse auf Rettungswagen bei Bachmut

Kevins Aufgabe war es, Verwundete in Krankenhäuser zu transportieren und zu behandeln. Eigentlich ist es auch im Krieg verboten, auf medizinische Transporte zu feuern. Sanitäter werden trotzdem oft angegriffen.

Da hab ich gemerkt, ich hatte noch nie Angst gehabt. Aber das war heftig. Dabei fühlte ich mich so lebendig wie nie, weil alle Sinne durch das Adrenalin geschärft sind.

Um sich vor Angriffen zu schützen, sollte die Wartezeit von den Transportfahrzeugen und Sanitätern bei der Patientenübergabe so kurz wie möglich sein. Bei einem Einsatz musste Kevin und seine Kollegen trotzdem warten - 15 Minuten - eigentlich zu lang. Die größte Gefahr waren für Kevin in solchen Situationen die Drohnen. Sie werfen entweder Handgranaten ab, geben Koordinaten an die Artillerie weiter oder stürzen sich selbst mit Sprengstoff beladen auf ihre Ziele. "Du siehst sie nicht und hörst sie auch nicht. Du bemerkst die Drohne erst zu spät"

So geht es Kevin an der Front: "Das Belastende war das Umfeld"

Er hat eigentlich keine Verbindung zur Ukraine, aber er wollte etwas unternehmen. Seine Tage waren teilweise extrem:

Das Belastende war das Umfeld, der psychische Stress. Ständig ist es laut, du hörst das eingehende Artilleriefeuer, Luftalarm.

Aber es gab auch schöne Momente für den 29-jährigen Kevin: „Die Dankbarkeit der Ukrainer hat mich sehr bewegt. Ständig wurden mir Drinks und Essen ausgegeben und im Nachtzug hat mir ein Soldat geholfen, mein Bett richtig zu beziehen.“

Kevin im Einsatz als Notfallsanitäter in der Ukraine Privat / Kevin

Gewitter und Feuerwerk klingen wie Kriegsgeräusche

Jetzt ist Kevin wieder zurück in Baden-Württemberg. Wenn er Gewitter oder Feuerwerk hört, erinnert ihn das an Geräusche, die er aus dem Krieg kennt: „Donner hört sich wie eingehendes Artilleriefeuer an und Feuerwerk wie ausgehende Schüsse. Manchmal kriege ich Herzrasen.“ Kevin überlegt, ob er im Herbst nochmal in die Ukraine reist, um dort als Sanitäter zu arbeiten.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Februar 2022 den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Russische Truppen sind ins Land vorgerückt. Aber die Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kyjiw haben sie nicht erlangt. Russland konzentriert sich deshalb jetzt auf den Osten und Süden des Landes und hält einige Gebiete besetzt. Russland geht in dem Krieg brutal gegen die ukrainische Bevölkerung vor. Die Armee greift unter anderem gezielt die Stromversorgung und Wohnhäuser an. Konflikt seit 2014 Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die ukrainische Krim, eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Russland versucht Einfluss auf die Ukraine zu nehmen und zu verhindern, dass sie sich weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

