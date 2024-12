In Ulm wurden viele Autos mit Bauschaum beschädigt. Eine Polizeikontrolle in Berlin liefert nun Hinweise.

Die Polizei hat drei Verdächtige im Alter von 17, 18 und 20 Jahren gefunden. Sie waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Berlin unterwegs und wurden dort von der Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass sie Bauschaum bei sich hatten.

Ermittlungen wegen Bauschaum im Auspuff: So ging es weiter

Weil die drei aus der Region Ulm kommen, wurde die Ulmer Polizei eingeschaltet.

Bei Wohnungsdurchsuchungen in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Günzburg wurde laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch mehr Bauschaum gefunden.

Außerdem sollen weitere Beweise sichergestellt worden sein.

In Ulm und Umgebung wurden in den letzten Wochen rund 100 Autos mit Bauschaum im Auspuff gefunden. Auch in Berlin gab es ähnliche Vorfälle.

Bauschaum im Auto-Auspuff: Warum?

Was hinter der Aktion steckt, ist laut Polizei noch unklar. Die Verdächtigen haben bisher nichts zu ihrem Motiv gesagt. Allerdings wurden an den Tatorten Aufkleber gefunden, die laut den Ermittlern auf Klimaaktivisten hindeuten.