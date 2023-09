Fußball: Viele Fans wollen Frauen in Führungspositionen 👩‍🦰⚽​​​

Das hat eine Umfrage ergeben. Frauen in Führungspositionen würden den professionellen Fußball bereichern, finden Fans.

Genau genommen sehen sogar über die Hälfte der Fans Frauen in Führungspositionen als eine Bereicherung. Ebenfalls mehr als die Hälfte würden es feiern, wenn die Männermannschaften ihres Lieblingsvereins eine Frau im Trainerteam hätte.

Diese Vorteile sehen Fans bei mehr Frauen in Führungspositionen

In der Studie wird auch gefragt, was der größte Vorteil von Frauen in Führungspositionen im Fußball wäre. Am meisten stimmten die Fans für die Meinungsvielfalt:

höhere Meinungsvielfalt bei Entscheidungen erhöhte Akzeptanz bei weiblichen Fans eine bessere Arbeitsatmosphäre eine neue Diskussionskultur eine größere Sensibilität für Sexismus gestärkte Interessen der Frauenfußball-Abteilungen größere Motivation für Frauen, sich im Fußballmanagement durchzusetzen höhere Sensibilität für gesellschaftliche Themen

Die Studie wird im Auftrag der Nachrichtenagentur SID von FanQ durchgeführt. Teilgenommen haben bisher mehr als 4.000 Personen. Noch kannst du mitmachen:

