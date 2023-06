Immer mehr Mädchen haben Bock auf Fußball ⚽

UND kicken deshalb im Verein. Der DFB feiert das steigende Interesse am Mädchenfußball. Doch woher kommt der Hype?

Fast 98.000 Mädchen unter 16 Jahren haben in der letzten Saison in Deutschland Fußball gespielt. Das sind fast 10.000 mehr als noch vor einem Jahr - ein Zuwachs von rund zwölf Prozent. Seine Mitgliederzahlen hat der Deutsche Fußball-Bund am Freitag veröffentlicht. Vizepräsident Ronny Zimmermann war über dieses Ergebnis richtig happy.

Boom im Mädchen-Fußball: Woran liegts?

Beobachter denken, dass der Auslöser für den Hype die Performance der DFB-Frauen bei der EM im letzten Jahr war. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat heftig abgeliefert und den zweiten Platz erreicht. Auch richtig viele Zuschauer verfolgten die Spiele vor dem TV.

Schon im Juli beginnt für die DFB-Frauen die Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Lange war unklar, ob die Spiele überhaupt im TV laufen. Es gab Stress wegen der Kohle.