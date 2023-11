UNICEF: 347 Millionen Kinder leiden an Wasserknappheit

Ein Viertel aller Kinder lebt in Südasien. Dort gibt es aber nur vier Prozent des Wassers der Welt.

Das zeigt die am Montag veröffentlichte Analyse von UNICEF. Deshalb ruft UNICEF vor der UN-Klimakonferenz in Dubai Ende des Monats die internationale Gesellschaft nochmal stärker dazu auf, was gegen den Klimawandel zu tun. Durch die zunehmend extremeren Wetterereignisse wird die Wasserknappheit verstärkt.

Diese Folgen hat Wasserknappheit

Wasserknappheit sorgt nicht nur dafür, dass das Wachstum und Wohlergehen der Kinder negativ beeinflusst wird. Es hat auch diese Folgen:

Es können schneller Krankheiten verbreitet werden.

Schlechtere Ernte: Dadurch geht es Bauern schlechter und das Risiko für Kinderarbeit steigt.

Schlechteres Wirtschaftswachstum

Es gibt aber auch positive Neuigkeiten: Laut UNICEF soll die Trinkwasserversorgung in den kommenden Jahren voraussichtlich schneller besser werden. Im Vorjahr hatten 45 Millionen Kinder in der Region keinen Zugang zu einer grundlegenden Wasserversorgung. UNICEF geht aber davon aus, dass aufgrund des schnellen Ausbaus der Versorgung die Zahl bis 2030 halbiert werden könnte.

