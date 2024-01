300 Millionen Jahre alt: Unbekannter Ursaurier entdeckt

Forschende haben eines der größten Raubtiere seiner Zeit entdeckt. Er soll noch vor den Dinos gelebt haben.

Eineinhalb Meter lang, ein großer, flacher Schädel und spitze Zähne: So soll der sogenannte "Stenokranio" ausgesehen haben. Seine Überreste wurden schon vor einigen Jahren in der Nähe von Kaiserslautern in der Pfalz gefunden. Jetzt konnte ein internationales Forscherteam die neue Art nachweisen.

Ähnlich wie ein Krokodil

"Stenokranio" ist griechisch und bedeutet "Schmalschädler". Er war ähnlich wie ein Krokodil und hat Fische, aber auch andere Ursaurier, gefressen, sagt das Naturkundemuseum in Berlin. Als das Raubtier vor 300 Millionen Jahren gelebt hat, lag die Pfalz noch am Äquator. Es war eine tropische Gegend mit vielen Flüssen. Der Stenokranio soll am Ufer eines riesigen Sees gelebt haben.