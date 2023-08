mit Whatsapp teilen

Am Donnerstag hat es in Baden-Württemberg teilweise heftig gekracht. Hier liest du, was das Unwetter angerichtet hat.

In Freiburg und Umgebung musste die Feuerwehr zwischen 19:45 Uhr und 23 Uhr 383 Mal ausrücken. Das ist unter anderem passiert:

Durch starken Regen waren Keller und Straßen überflutet.

Bäume sind umgestürzt.

Eine abgerissene Stromleitung ist auf ein Auto gekracht.

Ein Mensch konnte kurz vor dem Ertrinken aus seinem Haus gerettet werden.

Die Emil-Thoma-Schule ist mit Wasser voll gelaufen.

Vereinzelte Autounfälle, weil Menschen gegen Bäume gefahren sind, die auf der Straße lagen.

Wichtig: Laut der Feuerwehr gab es keine Verletzten. Fichtenau-Matzenbach: Baum fällt auf Stromleitung und Haus Auch in anderen Teilen von BW gab es größere Schäden:

In Fichtenau-Matzenbach (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Baum auf eine Stromleitung und ein Haus gefallen.

ist ein Baum auf eine Stromleitung und ein Haus gefallen. In Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Baum auf ein geparktes Auto gestürzt.

ist ein Baum auf ein geparktes Auto gestürzt. Bei Althütte-Sechselberg (Rems-Murr-Kreis) ist ein Spaziergänger von einem Baum eingeklemmt worden. Er musste von der Höhenrettung befreit werden.

ist ein Spaziergänger von einem Baum eingeklemmt worden. Er musste von der Höhenrettung befreit werden. In Stuttgart wurden einige umgestürzte Bäume gemeldet.

wurden einige umgestürzte Bäume gemeldet. In Lindau am Bodensee (Bayern) musste ein kompletter Campingplatz geräumt werden, weil mehrere Bäume umgestürzt sind. Dabei wurden drei Menschen verletzt, einer davon leider schwer. Die 900 Urlauber wurden vorübergehend in einer Halle untergebracht.

musste ein kompletter Campingplatz geräumt werden, weil mehrere Bäume umgestürzt sind. Dabei wurden drei Menschen verletzt, einer davon leider schwer. Die 900 Urlauber wurden vorübergehend in einer Halle untergebracht. In Hechingen stürzte ein Baum auf ein Zelt, in dem ein Mann war. Er wurde vom Baum erschlagen. Bahn: Diese Strecke ist gesperrt Das Unwetter könnte Auswirkungen auf dich haben, wenn du heute mit dem Zug fahren willst. Die Strecke zwischen Tübingen und Sigmaringen und Sigmaringen und Hausen im Tal ist aktuell noch gesperrt. Wird es in den nächsten Tagen noch mehr Unwetter geben? Das könnte sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt, dass es am Freitag und in der Nacht auf Samstag zu Starkregen kommen könnte. Auch krasse Sturmböen und fette Hagelkörner (bis zu drei Zentimetern) sind möglich.