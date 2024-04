Unwetter in Baden-Württemberg: Das sind die Schäden

Am Montagabend hat es in BW und RLP gestürmt. Die Folgen: umgestürzte Bäume, beschädigte Dächer, ein brennender Strommast.

Besonders betroffen war der Rhein-Neckar-Raum. Dort wehte der Wind Dachziegeln von Häusern und stürzte Bäume um. Die Polizei und Feuerwehr mussten zu einigen Einsätzen fahren - verletzt wurde zum Glück niemand. Wie groß der Schaden ist, lässt sich noch nicht sagen.

Brennender Strommast in Mosbach

In Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) fing ein Strommast an zu brennen, weil ein Baum darauf gestürzt war. Deswegen gab es einen kurzen Stromausfall. Auch der Bahnverkehr war in der Nacht von dem Sturm betroffen, weil manche Züge umgeleitet werden mussten. Mittlerweile fahren die Züge aber wieder größtenteils ohne Verspätungen.

Unwetter richtet Schäden in Deutschland an Dauer 0:35 min Am Montagabend hat es in BW und RLP gestürmt. Die Folgen: umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer, ein brennender Strommast.

In den nächsten Tagen wird es weiterhin stürmisch und vergleichsweise kalt bleiben. Über 600 Meter kann es sogar noch mal schneien. 😕 Wärmeres Wetter wie am Wochenende gibt es dann vermutlich erst Ende April wieder.