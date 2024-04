Streik in BW: ÖPNV soll am Donnerstag und Freitag stillstehen!

Betroffen sind sieben Städte in Baden-Württemberg. Hier erfährst du, ob deine Stadt dazugehört.

Die Gewerkschaft ver.di will am Donnerstag und Freitag wieder den Nahverkehr in sieben Städten lahmlegen. Betroffen sind:

Stuttgart

Karlsruhe

Heilbronn

Freiburg

Baden-Baden

Esslingen

Konstanz

92,8 Prozent der ver.di-Mitglieder stimmten für den Streik. Die Gewerkschaft fordert:

volle Anrechnung der Arbeitszeiten bei Verspätungen

volle Anrechnung von bisher unbezahlten Wegezeiten im Betrieb

kürzere wöchentliche Arbeitszeit

Auch in Rheinland-Pfalz wird gestreikt: