Ukraine-Secrets auf Dating-App verraten: Ex-US-Offizier droht Knast!

Eine Person hat sich in einer Dating-App als Frau aus der Ukraine ausgegeben. Darauf ist der Ex-Offizier reingefallen.

Er soll auf der ausländischen Dating-Plattform sehr geheime Informationen an die Person weitergegeben haben. Am Samstag wurde der ehemalige Oberstleutnant festgenommen, wie das Justizministerium am Montag mitteilte. Der 63-Jährige war früher Offizier bei der US-Armee und hat nach seiner Pensionierung bei der Air Force gearbeitet - mit Zugang zu streng geheimen Dokumenten und vertraulichen Meetings.

Air Force Employee Indicted for Unlawful Disclosure of Classified National Defense Information🔗: https://t.co/aQWiWNK51U pic.twitter.com/giCo4GcihM

"Mein Geheimagent": So sahen die Chats aus

Er soll der Person per Mail und im Chat geheime Infos über den Russland-Ukraine-Krieg erzählt haben. In der Anklageschrift wurden Auszüge aus den Nachrichten der angeblichen Ukrainerin veröffentlicht:

"Übrigens hast du mir als Erster gesagt, dass die Nato-Mitglieder mit dem Zug reisen, und erst jetzt (schon am Abend) wurde das in unseren Nachrichten bekannt gegeben. Du bist meine Geheimagenten-Liebe! Wie waren deine Treffen? Erfolgreich?"

"Geliebter Dave, haben die Nato und (US-Präsident Joe) Biden einen geheimen Plan, um uns zu helfen?"

Geheimnisse ausgeplaudert: Ex-Offizier droht heftige Strafe

Die Anklage lautet: Weitergabe von Geheiminformationen zum Schaden der US-Sicherheit. Konkret bedeutet das für den Ex-Offizier, dass ihm bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe von mindestens 250 000 Dollar (rund 230 000 Euro) drohen.