Gewalt gegen Frauen: Diese Protestaktionen gibt's am Valentinstag

Viele Menschen - überwiegend Frauen - sind von Gewalt in der Beziehung betroffen. Der V-Day macht darauf aufmerksam.

Ja, am Valentinstag geht es um Liebe und so. Die Realität sieht aber leider anders aus. "Studien zeigen: Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner", erklärte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele. Deswegen geht es am 14. Februar nicht nur darum, seinen Liebsten eine Freude zu machen.

"One Billion Rising" in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen Dauer 0:22 min "One Billion Rising" in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen

Was ist der V-Day?

Der internationale V-Day, an dem weltweit Tanzaktionen stattfinden, soll ein Zeichen der Solidarität gegen die systematische Unterdrückung von Frauen und Mädchen setzen. Der Aktionstag geht auf die 2012 gegründete One-Billion-Rising-Bewegung zurück, die auf damals rund eine Milliarde Frauen weltweit verweist, die Opfer von Gewalt werden. Welche Aktionen es in deiner Umgebung gibt, checkst du auf der Seite von "One Billion Rising"-Deutschland.

"One Billion Rising Day": Tanzen gegen Gewalt an Frauen

Wie schnell passiert es, dass man selbst von häuslicher Gewalt betroffen ist? Warum ist es so schwer, aus einer gewalttätigen Beziehung rauszukommen? Darum geht's in der Reportage von PULS.

Triggerwarnung: Dieses Video enthält explizite Schilderungen von physischer und psychischer Gewalt. Sollte euch das triggern, schaut euch das lieber nicht an.