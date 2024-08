Statement zu Gaza-Verhandlungen: Hamas sagt Nein!

Nach der aktuellen Gesprächsrunde für eine Waffenruhe in Gaza war erst mal Funkstille von Seiten der Hamas - bis jetzt.

Es ist das erste Statement der Hamas seit der letzten Gesprächsrunde, die am Freitag in Doha zu Ende ging: Die Vorschläge, die aktuell auf dem Tisch liegen, lehnt die Hamas ab. Die Terrororganisation findet, dass sie zu sehr den Forderungen von Israel entsprechen. In der Mittelung der Hamas wird klar: Sie glaubt nicht, dass man sich so mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einigen kann. Die Terrororganisation will zum Beispiel, dass Israel die Armee aus dem ganzen Gazastreifen abzieht.

Mehrere Länder vermitteln zwischen Israel und der Hamas

Die Hamas nimmt nicht direkt an den Verhandlungen teil, sondern lässt sich von den Vermittlern über den aktuellen Stand informieren. Für Israel sind unter anderem die Chefs des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad dabei, es vermitteln die Länder Ägypten, Katar und die USA zwischen den beiden Seiten. Neben einer Waffenruhe geht es bei den Verhandlungen auch darum, israelische Geiseln frei zu bekommen, die die Hamas festhält. Die Gespräche sollen weitergehen.