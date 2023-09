Rekord eingestellt: Guirassy so gut wie Prime-Lewandowski 🔥

Der VfB Stuttgart hat sich vorĂŒbergehend die TabellenfĂŒhrung in der Bundesliga geschnappt. Serhou Guirassy ist weiter on fire.

Der 27-JĂ€hrige erzielte beim 3:1-Heimsieg des VfB am Freitagabend gegen Darmstadt zwei Tore und ist damit aktuell genauso treffsicher wie Robert Lewandowski in seiner besten Buli-Saison beim FC Bayern MĂŒnchen. Guirassy hat in den ersten fĂŒnf Ligaspielen zehn Tore gemacht. Das hat in der Geschichte der Bundesliga bisher nur Lewy in der Saison 20/21 hinbekommen. Am Ende hatte der Pole sogar 41 Treffer auf dem Konto.

10 - @Guirassy_19 erzielte sein 10. Tor in dieser Bundesliga-Saison und stellte damit den historischen Tor-Rekord nach fĂŒnf BL-Spieltagen ein, 10 Tore zum Vergleichszeitpunkt waren in 60 Jahren Bundesliga zuvor nur Robert Lewandowski in der Saison 2020/21 gelungen. FrĂŒhform. https://t.co/0Eafwhh4F3

Guirassy mit Traumtor zur VfB-FĂŒhrung

Bevor die Stuttgarter gegen Darmstadt so richtig aufdrehten, musste das Team von Coach Sebastian Hoeneß erst mal einem RĂŒckstand hinterherlaufen. Dan-Axel Zagadou traf ins eigene Tor (17.Min). Dann machte Enzo Milot den Ausgleich (22.Min). In der 32. Minute ballerte Guirassy den VfB dann mit einem traumhaften Schuss aus knapp 20 Metern in FĂŒhrung. In der Nachspielzeit folgte dann noch sein zweiter Treffer.

