Am Ballermann ist ein vollbesetztes Restaurant eingestürzt. Unter den vier Todesopfern sind auch zwei deutsche Frauen.

Die Frauen seien 20 und 30 Jahre alt gewesen. Zudem seien bei dem Unglück am Donnerstagabend eine 23-jährige Spanierin und ein 44 Jahre alter Mann aus dem Senegal ums Leben gekommen, teilte die Polizei in Palma am Freitag mit.

Direkt am Ballermann: Restaurant stürzt ein

Der Unfall ist direkt am Strand passiert, nur wenige Straßen von den Kultlokalen Megapark und Bierkönig entfernt. Bei dem Einsturz des vollbesetzten Restaurants seien außerdem 16 Menschen verletzt worden, manche von ihnen schwer, erklärten die Rettungsdienste am Donnerstagabend. Spanische Medien berichten sogar von 21 Verletzten.

Mindestens vier Tote bei Restaurant-Einsturz auf Mallorca Dauer 0:26 min Mindestens vier Tote bei Restaurant-Einsturz auf Mallorca

Restaurant am Ballermann stürzt ein: Wie geht es jetzt weiter?

Die Einsatzkräfte waren am frühen Morgen noch auf der Suche nach Verletzten. Ein Polizeisprecher sagte aber gegenüber der Deutschen Presseagentur, "mit 90-prozentiger Sicherheit" seien unter den Trümmern keine Opfer mehr. Gegen Mitternacht waren Einheiten von Polizei, Feuerwehr sowie Notdienst noch am Unfallort im Einsatz. Psychologen betreuten immer noch Opfer und Zeugen des Unglücks.

Erst diese Woche ist ein weiterer Unfall auf Mallorca passiert:

Sturz vom Balkon: 21-Jähriger Deutscher stirbt auf Mallorca