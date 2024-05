On/Off bei Walentina und Can: DAS ist der wahre Grund

In einem Interview sprechen die beiden zum ersten Mal über die kurze Trennung und warum Can sein Insta gelöscht hatte.

Der Grund für den Break Up der Realitystars? Walentina sagt im Gespräch mit "Blitzlichtgewitter" nur, dass eine Beziehung in der Öffentlichkeit schwieriger als eine normale sei. Den genauen Grund nennt sie nicht. Aufgefallen war die Trennung, als die beiden sich bei Insta gegenseitig entfolgt sind und Can sogar seinen kompletten Account gelöscht hatte.

Sommerhaus-Flashback nachdem Can sein Instagram-Profil gelöscht hatte

Schon im Sommerhaus der Stars machte Walentina Can klar, dass er im Falle einer Trennung sein Insta löschen muss – schließlich sei er nur durch sie auf Social Media fame geworden. Genau das löste er jetzt während der Beziehungspause ein. Im Interview bestätigt er, dass es auf seinem Account sowieso hauptsächlich Content mit Walentina gibt und er sich deswegen davon distanzieren wollte. Er sei sogar erst mal mit gepacktem Koffer zu seinen Eltern gegangen. Mittlerweile haben die beiden sich aber wieder zusammengerafft.

Einige Reality-Fans hatten schon vermutet, dass sich Walentina und Can als Fake getrennt hätten, um bei der nächsten Staffel Prominent Getrennt dabei sein zu können.