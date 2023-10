Juwelendieb spielt Schaufensterpuppe – und wird erwischt

Sein Ernst? Eine von den drei Attrappen in einem Schaufenster in Polens Hauptstadt Warschau ist ein echter Mensch.

Das fiel aber ziemlich lange nicht auf. Der 22-jährige Mann hatte sich erst im Kaufhaus herumgetrieben und dann ins Schaufenster gestellt. Das lag direkt neben der Schmuckabteilung, die er nach Ladenschluss ausräumen wollte.

Kunden und Angestellte merkten nichts. Erst einem Wachmann fiel er nach Ladenschluss auf. Der rief die Polizei: Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Anderer Fall: Gleicher Warschauer Dieb kleidet sich mal schnell neu ein

Schon vorher soll er am späten Abend in ein Klamottengeschäft eingestiegen sein: wieder in einem Einkaufszentrum und nach Ladenschluss. In dem Geschäft hat er sich neu eingekleidet.

Hier sieht man die Aufnahme einer Überwachungskamera. Darauf ist zu sehen, wie er gerade wieder rauskommt:

Der Dieb kriecht unter dem Laden des Kleidergeschäfts nach draußen. Warsaw Police

Fall 3: Er soll sich wiederum in einem großen Geschäft versteckt haben. Nach Feierabend räumte er dann die Kassen aus. Auf ihn warten jetzt bis zu zehn Jahre Haft.

Mehr weirde News findest du hier: