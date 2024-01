Cute! Wurde hier zum ersten Mal ein Weißer Baby-Hai gefilmt?! 🦈

Erwachsene Wei├če Haie k├Ânnen ├╝ber sechs Meter lang werden. Einen Baby-Hai hatte man noch nicht gesichtet - bis jetzt.

Dem Tierfilmer Carlos Gauna soll das vor der K├╝ste von Kalifornien mit einer Drohne hinbekommen haben. Die Aufnahmen sind vom letzten Juli. Das haben Gauna und ein Hai-Forscher der University of California jetzt in einem Bericht erkl├Ąrt.

Hier siehst du die Aufnahmen:

Wei├čer Baby-Hai soll 1,5 Meter lang gewesen sein

Gauna erkl├Ąrt, dass er den wei├čen Hai in einem Gebiet gefilmt hat, in dem er in den Tagen zuvor drei Haie gesehen hatte, bei denen er davon ausging, dass sie schwanger sind. Am Tag der Aufnahme sei einer davon abgetaucht - kurze Zeit sp├Ąter tauchte der mutma├čliche Baby-Hai auf.

War es wirklich ein Wei├čer Baby-Hai?

Dr. Timo Moritz vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund findet den Bericht "durchaus seri├Âs". Trotzdem d├╝rfe man nicht voreilig sein, da es sich um eine "Einzelbeobachtung" gehandelt hat. Auch Dr. Chris Lowe vom Haifischlabor der California State University sagte, dass man noch deutlich mehr Beweise br├Ąuchte, um die Story als legit zu betrachten.

Viele Menschen haben Angst vor Haien, ist das berechtigt?

