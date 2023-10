Hast du weniger Geld? Damit bist du nicht alleine!

Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland hat weniger Geld übrig als noch vor einem Jahr.

Ein Viertel der Befragten sagt, sie hätten im Monat weniger als 500 Euro oder gar kein Geld übrig, das nicht für Fixkosten wie Miete oder Strom drauf geht. Das kam bei einer Umfrage von YouGov raus. Dabei wurden über 3.000 Menschen befragt.

Woran liegt das?

Das liegt unter anderem an den gestiegenen Preisen vor allem für Energie und Lebensmittel. Aber: Die Inflation ist nicht mehr ganz so extrem. Im September sank die jährliche Inflationsrate in Deutschland mit 4,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022.

So kannst du deine Kosten senken: