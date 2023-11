Kostet das WhatsApp-Backup bald Geld?!

WhatsApp ändert für Android das Sichern der Chat-Verläufe. Wer nicht genug Speicherplatz hat, muss dann wohl bezahlen.

Bisher wurde das Backup mit deinen Chats, Fotos und Videos nicht auf die Kapazität der Cloud eures Google-Kontos angerechnet. Jetzt soll die Zusammenarbeit zwischen dem WhatsApp-Konzern Meta und Google aber enden.

WhatsApp-Backup: Das gilt bald!

Künftig soll dein Backup auf den 15 GB kostenlosen Speicherplatz bei Google Drive gehen. Wem der Platz dann nicht ausreicht, muss Daten löschen oder Geld bezahlen.

Was kostet das?

Für mehr Speicherplatz musst du ein Abo abschließen. Das Günstigste kostet zwei Euro pro Monat. Dafür bekommst du 100 GB.

Die Änderung wird laut den Experten von "9to5google" ab Dezember Schritt für Schritt eingeführt. Für die meisten wird sie wohl im Januar kommen. Ausnahmen gibt es zum Beispiel für Konten, die zu einer Bildungseinrichtung gehören. Hier gilt die Änderung nicht.

WhatsApp-Backup einstellen: So gehts!

Du kannst selbst festlegen, wie oft ein Backup gemacht wird und was gespeichert wird. Du kannst zum Beispiel entscheiden, ob du Videos in die Cloud lädst oder nicht. Hier kannst du deine Einstellungen in der App ändern:

Einstellungen ➡️ Chats ➡️ Chat-Backup

Mit dem Backup kannst du deine WhatsApp-Chats mit den gespeicherten Daten wiederherstellen, wenn du die App zum Beispiel auf einem neuen Gerät installierst.

Schickst du gerne Sprachnachrichten? Dann solltest du das hier lesen: