Mitten in der Stadt: Mann sticht mit Messer auf Frau ein

Die Frau starb später an ihren Verletzungen. Der Mann war zuvor aus einer Psychiatrie ausgebrochen - wie, ist unklar.

Der 33-jährige Mann griff die 30-jährige Frau am Freitag in einem Geschäft mitten in der Innenstadt an - und zwar mit einem Messer. Obwohl die schwer verletzte Frau sofort von Sanis versorgt wurde, starb sie kurz darauf im Krankenhaus. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Polizei Mannheim mit.

In Wiesloch mit Messer erstochen: Warum?

Der Polizei zufolge kannten sich der mutmaßliche Täter und die verstorbene Frau nicht. Kurz bevor er die Frau niederstach, war der Mann wohl aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) ausgebrochen. Obwohl Pflegekräfte seine Flucht bemerkten, sofort die Polizei alarmierten und ihn verfolgten, konnte er das Gelände des PZN verlassen.

Jetzt wird ermittelt, wie es zu der Flucht und dem Angriff kam und woher der Mann das Messer hatte.

Auch bei diesem Verbrechen in Trier war ein Messer im Spiel: