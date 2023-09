Mit Messer und Eisenstange: Beef zwischen Nachbarn eskaliert

Laut Polizei wollte sich eine Frau bei ihrem Nachbarn wegen Ruhest├Ârung beschweren - und brachte ein Messer mit! ­čś│

Passiert ist das Ganze am Dienstagabend in Trier-Feyen: Als die 57-j├Ąhrige Frau mit dem Messer vor der T├╝r des 25-j├Ąhrigen Nachbarn stand, soll er sie mit einer Eisenstange angegriffen haben. Laut der Polizei st├╝rzte die Frau dabei von der Treppe und verletzte sich schwer. Sie musste vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 25-j├Ąhrige Tatverd├Ąchtige wurde noch am Dienstagabend festgenommen. Am Mittwoch ist er dem Haftrichter vorgef├╝hrt worden. Laut Polizei sitzt er jetzt in U-Haft.

Polizei sucht nach Zeugen

Du hast etwas mitbekommen? Dann kannst du dich unter 0651/9779-2290 bei der Polizei in Trier melden.

