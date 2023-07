Wie spricht Deutschland? Wissenschaftler brauchen deine Hilfe

Die Wissenschaftler wollen wissen, wie die Deutschen im Alltag wirklich reden. Dafür gibt es jetzt eine App.

Die heißt "Plapper" und kann fürs Smartphone in den gängigen Stores kostenlos runtergeladen werden. Mit der App wollen die Forscher eine Datenlücke schließen, denn sie sagen:

Wie Deutschland eigentlich spricht, wissen wir nicht.

Es gab in der Vergangenheit zwar schon Projekte, um das herauszufinden, aber da waren meistens nur Studenten am Start. Die Forscher möchten dieses Mal, dass alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen mitmachen, um ein aussagekräftigeres Bild der Sprache zu bekommen. Als Beispiele nennt das Institut Krankenpflegerinnen, Schichtarbeiter, Menschen mit geringem Einkommen, Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Leute vom Dorf oder Menschen mit Migrationshintergrund.

Warum sollte ich mitmachen?

Das Forschungsprojekt soll auch dazu dienen zu schauen, wie sich die Sprache in Deutschland entwickelt und welche Gruppen die Sprache beeinflussen. Wenn du mitmachst, leistest du also einen Beitrag, um in Zukunft besser feststellen zu können, wie sich die deutsche Sprache entwickelt hat. Wie funktioniert das genau? Wenn du dir die App "Plapper" runtergeladen hast, kannst du an kurzen Umfragen zum Thema Sprache teilnehmen. Außerdem musst du verschiedene Sätze vorlesen. Die Teilnahme ist anonym.

Interessante Ergebnisse gibt es jetzt schon bei dieser Studie: