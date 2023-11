Yakary wird geschlagen: NGEE, Ra'is und Teflon030 machen Ansage

NGEE, Ra'is und Teflon030 haben ein Video von der Aktion auf Social-Media geteilt. Yakary reagiert mit Beleidigungen.

Yakary hat sich in der letzten Zeit durch seine angriffslustige Art im deutschen Rap-Game viele Feinde gemacht. Jetzt hatte das offenbar körperliche Konsequenzen für das Signing von PA Sports. Die Berliner Rapper NGEE, Ra'is und Teflon 030 verbreiteten am Montagabend über Insta ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Yakary in Berlin festgehalten wird und mindestens zwei Mal geschlagen wird.

Ansage an Yakary

Dazu schrieben NGEE, Ra'is und Teflon 030, dass Rapper ihr Talent nutzen sollten, anstatt die Mütter von anderen zu beleidigen. Ra'is hatte Yakary schon in der Vergangenheit mit Konsequenzen für seine Sticheleien gedroht.

Yakary beleidigt Ra'is als H****sohn

Am Dienstag hat sich Yakary auf Insta gemeldet und ein Foto von Ra'ìs geteilt. Dazu schrieb er "Hinterhältiger B**tard/H****sohn".

Auch mit PA hatte Yakary Stress: