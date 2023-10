Drei Tore für Deutschland: ER führt die U21 zum Sieg!

Beim BVB läuft es für Youssoufa Moukoko aktuell nicht. Im DFB-Trikot ist er auf Rekordjagd.

Moukoko hat jetzt in neun Spielen für die U21-Nationalmannschaft elf Tore gemacht. Der Rekord liegt bei 18 Treffern und gehört (noch) Benjamin Auer, der vier Jahre für Mainz gekickt hat.

Moukokos zweites Tor war wild 😅

Das zweite von drei Moukoko-Toren beim 3:2-Sieg am Freitagabend in der EM-Quali gegen Bulgarien war eines, das der 18-Jährige so schnell nicht vergessen wird. Moukoko hat den Ball quasi von der Torauslinie Richtung Strafraum geschossen, wo der bulgarische Torwart den Ball eigentlich easy festhalten kann. Der Ball rutscht ihm aber durch die Handschuhe und wird so mies abgefälscht, dass er ins Tor rollt:

Starke Bewerbung von Bulgarien-Torwart Plamen Andrejev für das 💩-Tor des Monats. 😬⚽️Die deutsche #U21-Junioren gewinnen ihr EM-Quali-Spiel auch dank eines Dreierpacks von #Moukoko am Ende mit 3:1 in Bulgarien. 🇩🇪🔥 #ranU21 #reel #dfb #newreel #dfbjunioren #ranFussball pic.twitter.com/14C52IHcsL

Wie krass wäre das bitte?