Achtung Deadline! Bis 14 Uhr EM-Tickets bezahlen, sonst...

...gehen sie zurück in den Verkauf. Vielleicht ist das für manche noch eine Chance, die Fußball-EM zu besuchen.

Heute ist Zahltag. Das heißt Fußball-Fans, die erfolgreiche Ticketbewerbungen hatten, müssen nun auch bezahlen - und zwar alles. Hat jemand also vier Tickets für drei Spiele bekommen, muss er oder sie die Tickets auch kaufen. Einzelne auswählen geht nicht. Deswegen wurde auf der Website auch öfter darauf hingewiesen: Wähle nur Spiele und Tickets, die du auch wirklich möchtest.

Was passiert, wenn man nicht bezahlen kann?

Werden die Tickets nicht bezahlt, gehen sie zurück in den Topf. Aktuell sind noch 500.000 Tickets verfügbar. Am Dienstagabend wird klar, wie viele es dann wirklich gibt. Es könnte also noch Möglichkeiten geben, Tickets zu kaufen. Wie die aber aussehen, ist noch nicht klar. Klar ist: Es soll einen Last-Minute-Sale geben.

Weiterverkaufen, übertragen - was sind die nächsten Möglichkeiten?

Im März wird es eine Verkaufsplattform von der UEFA geben, auf der ungewollte Karten weiterverkauft werden können. Tickets verschenken oder weitergeben ist aber nicht so easy. Nur aus gesundheitlichen Gründen kannst du dein Ticket an Familie oder Freunde weitergeben. Auch dafür gibt es eine Frist, damit die personalisierten Tickets angepasst werden können.

Falls es dieses Mal nicht klappt - hier finden die nächsten EMs statt: