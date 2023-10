Die UEFA hat die Fußball-Europameisterschaften der Männer vergeben. Es gibt jeweils mehrere Gastgeber.

Die EM 2028 hat fünf Gastgeber:



die vier britischen Länder: England, Wales, Schottland und Nordirland

Irland

Die EM 2032 wird von zwei Ländern ausgetragen:



Italien

Türkei

Die jetzt beschlossenen Gastgeber waren keine Überraschung. Es gab für die beiden Turniere keine anderen Bewerber. Die Türkei hatte sich erst für die beiden Europameisterschaften gemeldet. Die Kandidatur für 2028 dann aber zurückgezogen, weil Großbritannien und Irland die klaren Favoriten waren. Italien und die Türkei hatten sich für 2032 jeweils alleine beworben, dann aber auf eine gemeinsame Bewerbung geeinigt.

Wann findet die nächste EM statt?

Bevor die beiden Turniere ausgetragen werden, ist aber erst noch die EM 2024 - und die findet in Deutschland statt. Das Eröffnungsspiel ist am 14. Juni. Das Finale findet dann vier Wochen später am 14. Juli statt. Die Stadien in Deutschland haben dafür auch neue Namen bekommen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft soll in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen werden: