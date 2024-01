Beziehungs-Aus mit Zendaya? DAS sagt Tom Holland

Sie entfolgt ihm auf Insta, kaum gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit. Die Gerüchteküche hat gebrodelt.

Aber jetzt bringt Tom Holland Licht ins Dunkle: Als er am Freitag mit einem Kumpel durch Los Angeles läuft, fragt ihn ein Reporter, ob er und Zendaya getrennt sind. Das Video ist auf der amerikanischen Gossip-Seite "TMZ" zu sehen. Die kurze Antwort vom "Spider-Man"-Star:

Nein, absolut nicht.

Tom Holland kommt als Spider Man zurück - unter dieser Bedingung!

Tom Holland und Zendaya: Darum gab es Trennungsgerüchte

Zendaya ist Tom auf Instagram entfolgt - allerdings auch allen anderen Accounts. Außerdem haben sich die beiden in letzter Zeit nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Auch das muss aber nichts heißen, denn laut Insidern haben Zendaya und Tom Silvester zusammen verbracht.

Die beiden 27-jährigen Mega-Stars sind seit mittlerweile zwei Jahren ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich am Set von "Spider-Man". Einblicke in ihre Beziehung über Social Media gab es von Anfang an kaum.