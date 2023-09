Schiedsrichter während Fußballspiel angegriffen!

Nach einer Entscheidung des Schiedsrichters eskalierte ein Spieler komplett - jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Sonntagmittag wurde das Amateur-Spiel zwischen dem SV Speicher II und SG Bitburg Stahl/ Mötsch III abgebrochen. Das ist passiert: Während des Spiels bekam der 35-jährige Spieler vom Schiedsrichter die rote Karte. Daraufhin packte er den Schiri am Kragen, schubste ihn und schlug ihm in den Hals. Die anderen Spieler und Vereinsmitglieder kamen zu Hilfe und konnten den Angriff stoppen. Laut Angaben der Polizei Wittlich wurde der Schiedsrichter dabei leicht verletzt.

Die Polizei Bitburg sucht nach Zeugen

Gegen den Spieler des SG Bitburg Stahl/ Mötsch III wurde jetzt ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter der Nummer: 06561-96850 melden.

