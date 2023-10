Zugausfälle am Wochenende in Rhein-Neckar-Region

Du kommst aus der Ecke Ludwigshafen / Mannheim? Dann musst du mit damit rechnen, dass deine Bahn nicht fährt.

Der Grund? Es sind wohl einige Mitarbeitende krank, die in Ludwigshafen für eine wichtige Steuerungsanlage zuständig sind. Zudem gibt es Bauarbeiten auf der Main-Neckar-Bahn im Bereich Darmstadt-Eberstadt.

Zu diesen Zeiten wird der Zugverkehr um Ludwigshafen und Mannheim komplett eingestellt:

Samstag zwischen 06:00 und 13:30 Uhr

Sonntag zwischen 01:30 und 18:00 Uhr

Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Zudem werden die S-Bahnlinien 1 bis 4, die S6 und die Regio-Expresszüge der Linien 1, 4 und 14 Ludwigshafen nicht anfahren. Laut der DB solltest du auf Busse und Straßenbahnen ausweichen.

Zugausfälle wegen Krankheit: Auch Fernverkehr ist betroffen

Die Züge zwischen Mainz, Worms und Mannheim werden über die Strecke Frankfurt - Mannheim umgeleitet. Auch andere Fernverkehrslinien fahren teilweise anders. Solltest du eine Zugreise geplant haben, solltest du deine Verbindung online checken. Auf der Fahrplan-Seite der Deutschen Bahn bekommst du außerdem einen Überblick zu den aktuellen Verkehrsmeldungen.

Wichtig für Fußball-Fans: Anreise zum Spiel in Kaiserslautern soll klappen

In der 2. Bundesliga spielt am Samstagabend der 1. FC Kaiserslautern im Topspiel gegen den HSV. Laut DB sollen alle Züge zur An- und Abreise am Start sein - "mit Verspätungen und Einschränkungen muss jedoch gerechnet werden".

