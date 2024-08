2 Die Jagd – Wie die Polizei versucht, Mirnesa zu finden

Nach der Tat ist Mirnesa mit einem Komplizen ins Ausland geflohen. In dieser Folge begleiten wir die Stuttgarter Polizei bei ihren Ermittlungen. Wie läuft das ab, wenn die Polizei von so einem großen Diebstahl erfährt? Wie gehen die Beamten vor und was sind die ersten Schritte? Wir lernen die beiden Ermittler Antonio Engel und Ulrich Maier kennen, die den Fall übernehmen und versuchen, Mirnesa zu finden. Aber wo steckt sie?

Transparenzhinweis: Um einige Audioinhalte verständlicher zu machen, haben wir eine KI verwendet.