43 Warum wir mehr Vorbilder aus Osteuropa in den Medien brauchen

Die njetten Mädchen haben viel zu besprechen. Neben der russischen Übersetzung zu „Hör auf mit dem Schabernack“, geht es auch um die schwedische „Fika“ und einen kleinen Reisebericht von Walerija. Sie hat nämlich in einem Fotografie-Museum in Stockholm etwas gesehen, was sie nachhaltig beeindruckt hat: Die Fotografin Diana Markosian hat in ihrer Ausstellung „Santa Barbara“ die Migrationsgeschichte ihrer Familie aus Moskau nach Kalifornien in einer Hollywood-Ästhetik dargestellt und Walerija möchte herausfinden, wieso sie das so berührt hat. Das führt uns zur Frage der Woche: Wer waren eigentlich unsere Vorbilder in den Medien? Wo haben wir uns jemals repräsentiert gefühlt? Wir sprechen über Moderatorinnen wie Nazan Eckes, Nina Moghaddam, Palina Rojinski, Collien Ulmen-Fernandes oder YouTuber wie „Die Außenseiter“ und welche Rolle sie in unserem Leben gespielt haben und gleichzeitig, was uns noch fehlt. Im Njetztalk bleiben wir beim heiß diskutierten Thema „Diversität in Medien“. Wir schauen uns Kommentare unter Reportagen zu diesem Thema an, sowie Studien darüber, inwiefern das deutsche Fernsehen die Bevölkerung widerspiegelt und sprechen darüber, dass es trotzdem immer besser wird! Was man leider nicht sagen kann, wenn wir nach Russland schauen. Themen wie LGBTQ+, Diversität oder Rassismus finden hier kaum bis gar nicht statt oder werden als Propaganda abgestempelt. Diese beiden Welten zu vereinen, ist manchmal gar nicht so einfach. Dafür vereint für uns Sarah zum Schluss das Thema Diversität mit dem Aberglauben der Woche, denn sie ist zwar Italienerin, interessiert sich aber für Russland und teilt einen aus ihrem Alltag mit uns und hiermit auch mit euch.

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 14. April 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.