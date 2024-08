75 Sommer der Sportereignisse: Zwischen Identifikation & neutraler Flagge

Es ist heiß, der magische Wasserkocher gibt den Geist auf und die njetten Mädchen sind nicht nur Meisterinnen der Wortakrobatik, sondern auch sonst im Sport-Fieber. Also mehr oder weniger. Wir nehmen die Fußball-EM im eigenen Land und die Olympischen Sommerspiele 2024 in Frankreich zum Anlass, um zu überlegen: Mit welchen Ereignissen, Sportarten und Mannschaften haben wir uns in Vergangenheit identifiziert? Und wieso eigentlich?

Während Vika sich an ein Maskottchen aus den 80er Jahren erinnert, das bei ihren Großeltern in Pskow im Regal stand, überlegt Walerija, ob sie eigentlich nur ein Erfolgsfan ist und deswegen bestimmte Nationalmannschaften im Fußball oder Synchronschwimmen besser fand als andere.

Im Njetztalk danken wir nicht nur (ausnahmsweise) dem Algorithmus von TikTok (dafür, dass bestimmte Sportarten aktuell oft weiterverbreitet werden und endlich die Bühne bekommen, die sie verdienen), sondern möchten auch über ein Thema sprechen, das in letzter Zeit die Olympischen Spiele überschattet hat. Das Internationale Olympische Komitee hat einige russische und belarussische Athletinnen und Athleten zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris zugelassen. Wie das funktioniert und welche Probleme das mit sich bringt, das erzählen uns Sportreporterin Martina Knief und Maximilian Klein, stellvertretender Geschäftsführer des Vereins Athleten Deutschland.

Wie Russland die Athletinnen und Athleten wahrnimmt, die bei den Olympischen Spielen 2024 unter neutraler Fahne teilnehmen und wie Patriotismus, Propaganda und Sport zusammenhängen können, das könnt ihr auch zum Beispiel in der ARD-Doku „Krieg und Spiele“ in der ARD Mediathek sehen: https://www.ardmediathek.de/tv-programm/66a8e43f56e0879f445eb72a

Habt ihr Gedanken zu der Folge? Schickt uns gerne eine Nachricht an njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.