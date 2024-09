78 Die Love-Language unserer russischen Familie

Wie sagt ihr eurer Familie, dass ihr sie liebt? Und wie sagen sie es euch? Vielleicht benutzt ihr keine Worte, sondern drückt es auf eine andere Weise aus: durch Berührungen, Hilfsbereitschaft, gemeinsame Zeit oder Geschenke? Diese Gesten der Wertschätzung fallen nämlich unter die sogenannten „Love-Languages“, also Liebessprachen. In dieser Folge versuchen wir, das Konzept auf unsere russische Familie zu übertragen und fragen uns: Mit welcher dieser Liebessprache sind wir eigentlich aufgewachsen? Egal, ob Tupperdosen voll mit Essen, anerkennende Worte oder Reparaturen im Haus: Haben wir das auch immer so verstanden? Und wie hat uns das bis heute geprägt? Aber auch: Wann kollidieren diese Liebessprachen miteinander? Außerdem blicken wir genauer auf das Konzept der Liebessprachen und checken, was wirklich dran ist und wo das Konzept seine Grenzen hat.

Im Njetztalk schauen wir genauer darauf, wie die russischsprachige Community über die Love-Languages der Familie spricht und merken, wie schön, aber eben auch fragwürdig die ein oder andere Auffassung davon sein kann. Wenn ihr wissen wollt, wie Pickel und Liebe zusammenhängen können, müsst ihr bis zum Schluss dranbleiben, denn natürlich gibt es einen Aberglauben dazu!

Habt ihr Gedanken zu der Folge? Oder möchtet mit uns zu dem Thema aus einer männlichen Perspektive sprechen? Schickt uns gerne eine Nachricht an njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Unser Podcast-Tipp diese Woche: "Wie wir ticken"

