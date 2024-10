81 Geld-Problemas & russisches People Watching

Die njetten Mädchen sind überfordert. Geld, Steuern und Versicherung liegen Vika und Walerija nämlich nicht so. Und weil Vika nach einem Bankberatungsgespräch maßlos überfordert war, muss sie Walerija von ihrer „Problema der Woche“ erzählen. Wie kann sie mit diesen Themen umgehen, wenn da eine ganz tiefe Blockade in ihr drin ist? Ob Walerija die Richtige ist, um ihr Tipps zu geben? Auf gar keinen Fall. Präsentiert sie ihr trotzdem einen einfachen 3-Schritte-Plan? Vielleicht. Seid live dabei, während wir versuchen diese Problema gemeinsam zu lösen. Also so halb. Hauptsache wir sind alle gesund! Bevor wir zu einem Versicherungspodcast mutieren, checken wir im Njetztalk einen TikTok-Sound aus, in dem es darum geht Russisch in der Öffentlichkeit zu verstehen (und zu belauschen). Wir erinnern uns an das ein oder andere schwere Gespräch, Kommentare zu uns und die Schwierigkeit die Sprache mitten in der Unterhaltung zu switchen.

