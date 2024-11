83 Erziehung, Therapie, „Ostblock-Identität“ (mit Elli Edich)

„Ostblock-Girly“ Elli Edich ist zu Gast bei den njetten Mädchen. So bezeichnet sich Elli zumindest selbst auf TikTok oder Insta. Was genau bedeutet das eigentlich? Es ist gar nicht so einfach eine passende Selbstbezeichnung zu finden, wie Elli sagt. Denn sie hat russlanddeutsche, russische und baschkirische Wurzeln und spricht auf ihren Accounts sehr offen über ihre Herkunft und ihre Erfahrungen. Egal ob die Erziehung ihrer russischsprachigen Familie, Beauty, Essen aus der Kindheit oder mentale Gesundheit: Viele Dinge kennen und fühlen Walerija und Vika auch. Es wurde also Zeit, dass wir diese ganzen Dinge mal zusammen besprechen! Sie nimmt uns mit auf ihre Selbstfindungs-Reise, die alles andere als einfach war. Im Njetztalk schauen wir genauer auf ihre Videos zum Thema Erziehung und wie sie die bis heute geprägt hat. Elli spricht offen über ihre Therapie Erfahrungen und wie die ihre Beziehung zu ihren Eltern über die Zeit zum Positiven beeinflusst hat. Trotz anfänglichem Tabu-Thema und kritischen Kommentaren. Heute hilft Ellis Mutter ihr sogar dabei den perfekten Aberglauben für unsere Folge zu recherchieren. Und den habt ihr sicher noch nicht gehört! Aber er bringt Glück! (oder Geld!)

+++

Hilfsangebote und Infoseiten gibt es hier:

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/wo-finde-ich-hilfe

https://www.psychenet.de/de/hilfe-finden/schnelle-hilfe/soforthilfe.html

Wenn du jemanden zum Schreiben brauchst: https://krisenchat.de/

Wenn du ein offenes Ohr brauchst: https://www.nummergegenkummer.de/

+++

Elli auf TikTok: https://www.tiktok.com/@elli.edich

Schickt uns gerne eine Nachricht, eure Gedanken und Problemas an:

njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.