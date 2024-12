84 Chaotisches XXXL-Weihnachtsfest & Dubai Olivje

Weihnachtliche Väter, grenzwertig jugendfreie Sprache und Respekt vor den anstehenden Feiertagen. Die njetten Mädchen bereiten sich auf die nächste Zeit vor. Walerija hat eine „Problema der Woche“ und könnte Vikas Hilfe gut gebrauchen. Ihre Familie hat nämlich das gesamte Jahr keinen einzigen Geburtstag gefeiert und holt das jetzt am Ende des Jahres – zusammen mit dem Neujahrsfest – in einer riesigen Feier nach. Das bringt einige logistische Probleme mit sich. Wie soll Walerija die ganzen Geschenke organisieren? Und wie soll der Abend überhaupt ablaufen? Vika versucht ihr zu helfen und hat ein paar witzige, praktische und auch psychische Tipps. Kann sie ihr helfen einen Masterplan zu entwickeln? Auch Vika muss sich auf die Feiertage vorbereiten, denn sie ist in diesem Jahr für den Festtagstisch verantwortlich. Vielleicht kann sie sich Inspiration von den Rezept-TikToks und Reels holen, die sich Walerija und Vika seit einiger Zeit hin- und herschicken. Wir merken: Dieses Jahr dominieren absurde Essens-Kombinationen die Social Media-Feeds. Hering im Wintermantel in Sushi- oder Cheesecake-Form, Dubai-Olivje oder ein Butter-Lippenstift. Diese Videos rufen in uns sehr viele gemischte Reaktionen hervor. Ob das wohl genau aus dem Grund so gut funktioniert…? Am Ende fragen wir uns: Wird bei Walerijas Familienfeier ein „Dubai-Olivje“ auf dem Tisch stehen? Und macht ihr euren Olivje mit oder ohne Karotten?

