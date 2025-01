87 Russische Banja: Saunakultur als sozialer Treffpunkt

Die njetten Mädchen begrüßen euch mit einem liebevollen „Geht mal in die Sauna!“. In dieser Folge besprechen wir die ein oder anderen Dinge, die in Russland ein wenig anders sind. Kirchenturm-Formen, die Saunakultur oder das Filmmarketing. Immerhin können wir uns alle auf Gewürzgurken einigen! (Zumindest zum Teil). In der Frage der Woche möchten wir über die osteuropäische Saunakultur sprechen. Sind wir eigentlich Saunagängerinnen? Wieso ist das in Russland so ein großes Ding? Und welche Besonderheiten gibt es auch in Ländern wie Estland oder Kasachstan? Und wieso spielt die Sauna auch bei ukrainischen Soldaten eine Rolle? Am Ende verstehen wir wieso in russischsprechenden Communities explizit in deutschen Städten nach Banjas gesucht wird. Raus aus der Sauna, ab auf den roten Teppich. Im Njetztalk besprechen wir russische Schauspieler, die durch den Film „Anora“ weltweit bekannt werden. Wir schauen uns den Hype rund um den Film, aber auch die Darsteller Yuriy Borisov und Mark Eydelshteyn (der auch als russischer Timothée Chalamet bezeichnet wird) genauer an. Und zum krönenden Abschluss gibt’s ein „sauniges“-Sprichwort mit dem wir euch in die Sauna (oder sonst wohin) verabschieden.

