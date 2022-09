„Kalter Pfannkuchen mit Vanillesoße“ – meine ersten Tage in der Klinik

In Folge 2 begleitet ihr mich durch die ersten Stunden meiner Behandlung in Heidelberg. Mein Körper wird härter durchleuchtet als ein kubanischer Schiffscontainer vom deutschen Hafenzoll – vorausgesetzt ich finde die Behandlungsräume, was in einem Uniklinikum gar nicht mal so einfach ist. Auf der Speisekarte dieser Episode steht mein Premierenessen in der Klinik: Es wird kalt und süß. Im zweiten Teil der Folge bekomme ich Besuch: Dr. Julia Brandt ist Oberärztin in der Hämatologie am Uniklinikum Heidelberg. Wir sprechen über Symptome, die für Blutkrebs typisch sind und warum die Leukämie hier wie ein „Chamäleon“ für Ärzt*innen ist. Außerdem klären wir endlich mal, wie nervig es ist (oder eben nicht), wenn Patient*innen googeln und meinen, Bescheid zu wissen.

Wenn du mir schreiben willst, kannst du das gerne über landofinfusion@dasing.de machen.

Hier findest du Infos dazu, wie du dich ganz einfach typisieren lassen kannst und so Leben rettest: https://www.dkms.de/aktiv-werden/spender-werden