Männer können nur Kondome?

Warum ist Verhütung so oft Frauensache? Das hat sich Host Katja schon häufiger gefragt. In Folge 1 bekommt sie die Antwort. Jetzt reinhören!

Warum ist Verhütung so oft Frauensache? Das hat sich Host Katja schon häufiger gefragt. In Folge 1 bekommt sie die Antwort: weil viele davon ausgehen, dass es für Männer nur das Kondom gibt – und weil Verhütung teilweise immer noch ein Tabuthema ist.

Arzt Mertci (@gynaekollege) erklärt uns, wie sicher Kondome überhaupt sind, welche Verhütungsmythen wir direkt wieder vergessen können und ob Kondome für Männer echt die einzige Verhütungsmethode sind. Sollten wir uns die Wörter “Hodenring” und “thermische Verhütung” schon mal merken?

Über die letzte Frage spricht Katja auch mit Kevin vom Podcast “Im Namen der Hose”. Er hat eine neue Form der Verhütung für den Mann getestet und erzählt ehrlich von seinen Erfahrungen. Den ganzen Film könnt ihr hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=xdIbUe7AlKI

+++

Podcast-Tipps in dieser Folge:

Im Namen der Hose – der Sexpodcast von PULS

https://1.ard.de/imnamenderhose

Willkommen im Club – der queere Podcast von PULS: “Das kleine 1x1 der queeren Verhütung” (Folge 95)

https://1.ard.de/willkommen-im-club

+++

Kondomgrößen, Anleitungen und Co.: Hier gibt’s mehr Infos - damit ihr euch fucking safe fühlen könnt:

https://www.dasding.de/ext/podcast/linktree/fuckingsafe/folge-1.html

+++

Disclaimer: In diesem Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen mit Verhütungsmethoden und über die Erfahrungen verschiedener Personen, die in den Folgen zu Wort kommen. Bitte bedenkt, dass die sehr individuell sind - nur weil eine Verhütungsmethode für uns funktioniert hat, heißt das nicht, dass sie für euch auch funktioniert. Dieser Podcast ersetzt kein Gespräch mit eurer Ärztin oder eurem Arzt. Es geht hier darum, einen Überblick zu bekommen, nicht um eine individuelle medizinische Beratung. Jede Verhütungsform kann Risiken oder Nebenwirkungen haben, keine schützt zu 100% vor einer Schwangerschaft und schon gar nicht vor sexuell übertragbaren Infektionen. Am Pearl-Index gibt es zwar immer wieder Kritik, weil er statistische Schwächen hat - wir beziehen uns für diesen Podcast aber trotzdem darauf, weil man damit einen guten Vergleichswert hat und er recht bekannt ist. Stay safe! Fucking safe.

Transparenzhinweis: Um einige Audioinhalte verständlicher zu machen, haben wir eine KI verwendet.